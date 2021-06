Machico entrega 84 novos Cartões Abem

A Câmara Municipal de Machico aprovou na última reunião de câmara a atribuição de mais uma tranche de Cartões Abem – Rede Nacional do Medicamento.

Serão 84 os munícipes machiquenses que usufruirão desta medida de cariz social que visa sobretudo contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que padecem de doenças crónicas e têm dificuldade em adquirir medicamentos.

A autarquia refere, através de comunicado: "Em muitos casos esta é a única forma de que os mesmos possam levantar junto de uma farmácia presente no concelho todos os medicamentos que lhes são prescritos. Este projecto é fruto de uma parceria com a Associação Dignitude e conta com o envolvimento de todas as farmácias do município".

Os interessados devem formalizar a candidatura na Casa da Música ou através do número 910 831 413