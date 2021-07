Deputados socialistas assinalaram Dia da Região em encontro digital com as comunidades

Os deputados do Partido Socialista à Assembleia da República Marta Freitas e Paulo Porto, eleitos respectivamente pelos círculos eleitorais da Madeira e da Emigração, assinalaram, ontem, o Dia da Região com um encontro digital com as comunidades.

Esta foi a forma encontrada pelos promotores da iniciativa para fazer a ponte com os emigrantes espalhados pelo mundo. O evento, que foi transmitido através das redes sociais do deputado, contou com as participações da secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, Berta Nunes, dos representantes das Casas da Madeira da Venezuela, Canadá, África do Sul e Brasil e da comunidade madeirense nos Estados Unidos.

Na ocasião, a secretária de Estado abordou a viagem que efetuou à África do Sul, país onde a comunidade madeirense é muito presente e mantém fortes relações com a terra de origem. A governante disse ter regressado a Portugal com diligências no sentido de responder às solicitações destas comunidades, dando o exemplo de possíveis investimentos no setor das pescas em Portugal, em particular na Madeira.

Berta Nunes citou também o convite que endereçou ao diretor regional das Comunidades Madeirenses para a visita ao Reino Unido, momento que foi importante para o diálogo e troca de impressões sobre medidas em prol das comunidades portuguesas, em especial as madeirenses.

Referiu ainda que é onde estão portugueses representados que estão os maiores mercados emissores de turismo, destacando também as remessas que enviam para Portugal e o facto de trazerem maior abertura e outros movimentos culturais. A governante defendeu o reconhecimento aos emigrantes, salientando que o futuro do País e da Região deve contar com as suas comunidades.

Já os representantes das Casas da Madeira deram conta do trabalho que têm desenvolvido em prol das tradições e dos laços entre madeirenses fora de Portugal, promovendo uma união entre os emigrantes. Os mesmos apontaram alguns problemas relacionados com os contextos específicos vividos em cada país de acolhimento, destacando as questões políticas, socioeconómicas e de mobilidade, nomeadamente na Venezuela, África do Sul e Brasil. Salientaram ainda a importância de estabelecer intercâmbios com entidades Regionais, bem como de reconhecimento perante as mesmas, a fim de sentirem mais apoio no desenvolvimento das suas funções de divulgação da Região Autónoma da Madeira, da sua cultura e das suas tradições.

Por seu turno, os deputados destacaram a importância desta iniciativa, que deixa a porta aberta para possíveis diligências que possam vir a ser desenvolvidas na Assembleia da República.

Paulo Porto referiu que “as Casas da Madeira têm uma grande amplitude na representação da Região e no acolhimento dos madeirenses que residem na diáspora, mas também têm um grande potencial para dinamizar os negócios entre os empresários madeirenses que residem na diáspora e os que residem na Madeira”, com possibilidades de “desempenhar as funções de uma Câmara do Comércio da Madeira no estrangeiro, a fim de valorizar e melhor aproveitar o potencial da nossa Diáspora”.

Já Marta Freitas disse que “só faz sentido trabalhar para e com as comunidades, na Assembleia da República, através desta proximidade e dando oportunidade e voz às mesmas, seja de forma digital ou através da visita presencial”. Acrescentou ainda que “deverá haver sempre esta porta aberta entre os intervenientes políticos e as suas comunidades, para encontrarmos as melhores soluções”.