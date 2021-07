Começaram as cerimónias do Dia da Região e das Comunidades

A anteceder a Sessão Solene Comemorativa do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, a decorrer, a partir das 10 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), com a presença das mais altas individualidades civis, militares e religiosas da Região, incluindo o Representante da República para a Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, houve Guarda de Honra no Largo da Capela de S. António da Mouraria, junto à ALRAM.

Estão assim iniciadas as Comemorações do Dia da Região e das Comunidades, que durante a tarde e princípio de noite reserva mais quatro eventos.

Pelo meio-dia haverá Cerimónia de Homenagem de Deposição de Flores na Praça da Autonomia, que terminará com desfile das Corporações de Bombeiros.

Pelas 16 horas será a vez da Cerimónia de imposição das insígnias honoríficas Madeirenses a ter lugar no Centro de Congressos da Madeira, e hora em meia depois (17h30) Missa Solene e Te Deum, presidida pelo Bispo D. Nuno Brás, na Sé Catedral do Funchal.

O Dia da Região e das Comunidades 2021 culmina ao entardecer com Concerto Orquestra Clássica da Madeira, na Praça do Povo, a partir das 21 horas.