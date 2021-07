Ivan Nunes e Cátia Santos vencem Corrida do Dia da Região

Ivan Nunes, da VIP-RC, em masculinos, e Cátia Santos, do Estreito, em femininos venceram ontem a Corrida do Dia da Região, prova organizada pela Junta de Freguesia da Sé, com a colaboração da Associação de Atletismo da Madeira, e que se realizou nas ruas da cidade do Funchal.

Esta foi a 40.ª edição da prova, uma das mais antigas da Região, e que contou com a participação de 320 atletas.

Na competição masculina, Ivan Nunes conclui os seis quilómetros da corrida principal no tempo total de 19 minutos e 38 segundos, superiorizando-se por diferença significativa a Márcio Coelho, da Escola de Santana, que averbou o tempo de 20.09.

O pódio ficou completo com o atleta do Ludens de Machico, Pedro Prioste, que completou a prova no tempo total de 20.16, precisamente menos dois segundos que Amândio Correia (Rodoeste). A fechar o top cinco ficou Manuel Fernandes (VIP-RC), com o tempo de 20.43.

A prova feminina, igualmente na distância de seis quilómetros, foi intensamente discutida entre duas atletas do Estreito, Cátia Santas e Daniela Sousa. A melhor ponta final deu o triunfo a Cátia Santos por um escasso segundo, no tempo total de 22 minutos e 57 segundos. Daniela Sousa fez, pois, um registo de 22.58.

No terceiro lugar classificou-se a atleta individual Luísa Freitas, com o tempo de 23.26, enquanto Adília Fernandes (Jardim da Serra), com 23.54, e Camila João (Estreito), com 24.45, fechavam as cinco primeiras.

Na prova de 1000 metros, venceram Mónica Dias (Jardim da Serra), em femininos, e Bernardo Teixeira (Andorinha), nos masculinos, enquanto na distância de 4.200 metros os triunfos foram para Mariannela Gonçalves e Tiago Serrano, ambos do Andorinha.