Motociclista ferido em colisão com camião no Funchal

Um jovem de 23 anos ficou hoje ferido, no Funchal, na sequência de um acidente que envolveu uma mota e um camião, no Caminho do Meio, no Bom Sucesso.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, cerca das 14 horas, tendo mobilizado uma ambulância para o local, que prestou assistência ao motociclista e o encaminhou para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.