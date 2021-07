Nova técnica cirúrgica contra a obesidade no SESARAM

O Serviço de Gastroenterologia implementou em conjunto com o Serviço de Cirurgia Bariátrica, uma técnica designada 'Sleeve Endoscópico', tornando o Hospital Dr. Nélio Mendonça a segunda unidade hospitalar pública em Portugal a disponibilizar este procedimento aos utentes.

A primeira intervenção foi realizada a 4 de Maio tendo sido repetida a 9 de Junho permitindo. Em Julho a técnica vai ser aplicada a três utentes, e a partir de Agosto os serviços [de Gastroenterologia e de Cirurgia Bariátrica] do SESARAM passam a ser autónomos para realizar este procedimento.

A técnica é realizada pelo médico do Serviço de Gastroenterologia do SESARAM, Vítor Pereira, com o apoio do médico Miguel Afonso, cirurgião gástrico em Lisboa, das enfermeiras da unidade técnica de Gastroenterologia e a colaboração da equipa de anestesia, composta pelas médicas Mariana Luís e Madalena Passos.

É uma técnica endoscópica inovadora que permite aceder ao estômago através da boca, evitando cortes ou cicatrizes, oferecendo uma melhor solução para quem sofre de obesidade.

Vítor Pereira referiu: “Uma outra pandemia continua a afectar a população mundial com efeitos igualmente devastadores: a obesidade”, porque o impacto “pode ser tão devastador, quanto qualquer pandemia infecciosa".

O EndoSleeve, também conhecido por Sleeve Endoscópico ou Gastroplastia Endoscópica, é um tratamento para a obesidade, que permite uma redução significativa do tamanho do estômago, utilizando um endoscópio flexível, idêntico aos utilizados na execução de endoscopias altas e está acoplado a um sistema de sutura.