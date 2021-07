Coligação 'Funchal Um Novo Rumo' quer mais políticas ambientais

A coligação 'Funchal Um Novo Rumo' quer que a Câmara Municipal do Funchal responda sobre temas ligados ao ambiente.

Em comunicado enviado para a redacção escreve a coligação à CMF:

"Recentemente o Hospital Dr. Nélio de Mendonça teve de encerrar uma enfermaria devido a uma praga de piolhos dos Pombos que abundam pela cidade e que causam variados prejuízos nos edifícios privados, públicos, estátuas e incomodam as pessoas que estão nas esplanadas dos restaurantes e cafés da cidade. O anterior executivo camarário comprometeu-se a diminuir significativamente o elevado número de pombos na cidade através de medicamentos que limitassem a reprodução destes animais, mas parece que nada foi feito na cidade do Funchal a este respeito";

Mais: "As descargas de esgotos e matérias poluentes continuam a acontecer na cidade do Funchal, poluindo as águas marítimas junto à orla costeira, sem que este executivo camarário nada faça a este respeito, no sentido de saber de onde vem para assim poder resolver de vez este grave atentado ao ambiente. Esta Câmara devia mandar para o terreno os seus fiscais para assim detectarem a origem destas descargas e poderem comunicar às autoridades competentes estes actos criminosos".

Na mesma nota, lê-se ainda: "A cidade precisa urgentemente de boas políticas ambientais, tais como retirar a central de tratamento de lixo urbano dos Viveiros da cidade e a edificar uma fábrica nos arredores do Funchal de tratamento de lixo urbano e ainda de compostagem industrial, para o tratamento de matéria orgânica dos resíduos urbanos. Esta matéria orgânica poderia ser utilizada em jardins, em recuperação paisagística, na zonas florestais da cidade e se a qualidade permitir na agricultura".