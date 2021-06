Coligação 'Vingança' travou mais obras no Monte

Gabriel Oliveira, deputado indicado pelo PS na coligação Confiança elogiou as vários investimentos da Câmara Municipal do Funchal nas freguesia do Monte, mesmo com dois orçamentos chumbados pela "coligação Vingança", acusou.

João Paulo Marques, do PSD, elogiou a "coragem" do deputado da Confiança de ter ido ao púlpito defender o seu executivo, quando este "de quatro em quatro anos lá vai fazendo uma coisinha no Monte".

Desafiou o autarca socialista a apresentar na próxima assembleia municipal "um voto de Louvor ao presidente da Câmara e seu executivo pelo trabalho feito na freguesia do Monte".

Herlanda Amado, além de questionar o executivo com assuntos da vida concelhia, não deixou de registar o facto da sessão, finalmente, enveredar por um cariz mais normal e não persistir como se fosse uma reunião partidária.