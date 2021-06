Acidente em Santa Rita não fez feridos mas parou trânsito em Câmara de Lobos

O acidente de viação ocorrido, esta manhã, na subida de Santa Rita, na via rápida, não terá provocado feridos. No entanto, fez com que o trânsito ficasse completamente parado no centro de Câmara de Lobos, também devido a obras.

De acordo com vários relatos que chegaram ao DIÁRIO, vários condutores que seguiam no sentido Ribeira Brava - Funchal optaram por sair em Câmara de Lobos, a fim de evitar o congestionamento de trânsito provocado pela acidente em Santa Rita.

Em Câmara de Lobos, na Estrada João Gonçalves Zarco, estão a decorrer obras que implicam o recurso a semáforos para regular o trânsito, sendo que um deles terá sofrido uma avaria. Dado o grande fluxo automóvel, o trânsito acabou por ficar completamente congestionado, levando a que alguns condutores demorassem cerca de 1 hora no percurso entre a Cidade Nova e a Cimentos Madeira.

A PSP ainda acorreu para tentar fazer fluir a circulação automóvel, mas mesmo assim houve dificuldade em escoar todo o trânsito de forma célere.