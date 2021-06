Aviso às oficinas automóveis para saírem da Zona Velha foi há 30 anos

Na edição do DIÁRIO de 23 de Junho de 1991 era notícia de destaque a decisão da Câmara Municipal do Funchal de ‘limpar’ a Zona Velha da cidade de oficinas de mecânica automóvel, bate-chapas e pintura e a transferência de tais serviços para o Parque Industrial da Cancela. A autarquia estava empenhada em reabilitar aquela área da cidade e para isso era necessário retirar os veículos que se amontoavam naquelas ruas. Os donos das oficinas estavam sob um ultimato para mudarem de sítio até Janeiro de 1992.

Numa reportagem assinada pelo jornalista António Jorge Pinto (hoje assessor de imprensa na Secretaria do Mar e Pescas) assinalava-se que os proprietários das oficinas até aceitavam mudar de instalações, até porque já tinham perdido parte da clientela com o encerramento de ruas. Mas antes de se mudarem queriam saber quanto iriam pagar de renda na Cancela, até porque teriam de adquirir equipamento novo. Havia quem mestres a pedir uma moratória ao Governo Regional: “Se houver vontade das autoridades podem-nos facilitar, por exemplo, os primeiros meses sem pagar renda e nem que depois da experiência seja feito um ajuste”.

A autarquia, então presidida por João Dantas, pretende erradicar as oficinas de outras artérias do centro do Funchal, nomeadamente a Rua dos Ferreiros e a Travessa da Malta. Quem não quisesse ir para o Parque Industrial da Cancela até poderia escolher outra zona fora do centro, desde que não fosse perto de habitações ou de negócios do ramo alimentar.

