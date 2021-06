João Paulo Luís defende “valorização da oferta turística de Santana alargada a todas as freguesias"

O candidato do PSD à Presidência da autarquia, João Paulo Luís, defendeu hoje uma "nova estratégia" no que respeita à promoção turística do concelho de Santana.

Estratégia esta que "seja capaz de criar riqueza, promover emprego e aumentar o rendimento das famílias que, no concelho, se dedicam a esta atividade económica", destaca o social-democrata citado em nota de imprensa.

“O Município de Santana precisa de chegar-se à frente, auxiliar os empresários e apostar, verdadeiramente, na criação de condições que abram espaço à exploração de novos negócios, especialmente por parte dos mais jovens que têm ideias empresariais, que têm vontade e que apenas precisam de ter uma oportunidade para lançar-se no mercado”, reforça João Paulo Luís que, a este propósito, adianta já ter reunido com alguns jovens do concelho com "ideias muito válidas".

O candidato diz ainda que "não faz sentido" não existir nenhuma empresa de animação turística local ou um roteiro "que congregue tudo aquilo que existe em Santana por conhecer e experienciar, ficando-se pela promoção de apenas parte dessa oferta junto dos turistas".

João Paulo Luís que vai mais longe ao afirmar que "existem atributos internacionalmente reconhecidos – e que, aliás, são elementos identificativos da Madeira, em qualquer parte do mundo, como é o caso das casinhas típicas de Santana – que carecem de uma maior promoção e valorização por parte de quem assume os destinos do Município".