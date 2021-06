Paul do Mar junta o jogo de Portugal com a ceia de São João

Na freguesia do Paul do Mar vários bares e restaurantes estão preparados para o jogo entre Portugal e a França e também vão festejar e fazer a tradicional ceia de São João.

Os bares do zona do porto no Paul do Mar estão decorados com ramagens, balões e bandeiras e cachecóis da selecção lusa para receber os fãs da seleção portuguesa para verem o jogo.

Neste momento ainda são poucos os adeptos que se encontram nos bares na freguesia mais a oeste, mas os comerciantes esperam que venham mais pessoas para ver o jogo da seleção e respeitando as regras em vigor por causa da pandemia.

Márcia Silva, proprietária de um bar disse ao DIÁRIO que tem o estabelecimento preparado para que as pessoas possam ver o jogo de Portugal e desfrutar do jantar de São João, onde será servido o tradicional atum, escabeche, feijão, maçarocas e batata doce.

O Paul do Mar é uma das freguesias que se vive muito o futebol à 'flor da pele’.