João Paulo Luís reuniu-se com Alberto João Jardim

João Paulo Luís, candidato do PSD à Câmara Municipal de Santana, reuniu-se na tarde de segunda-feira com Alberto João Jardim, que o partido sublinha ter sido "grande impulsionador da autonomia madeirense, com papel importante no desenvolvimento económico e social do município de Santana".

O encontro foi informal e serviu para debater e discutir "temas importantes para aquela autarquia da costa norte da Região".

Entre os diversos assuntos abordados, muitos dos quais já referenciados por João Paulo Luís aquando da realização das Jornadas Locais do Grupo Parlamentar do PSD em Santana, destacam-se a criação de emprego, a promoção turística e a economia local.

Para além dos assuntos já mencionados, outras preocupações referentes ao município de Santana foram levantadas nesta conversa informal nomeadamente a preservação do meio ambiente, tão importante no concelho de santana pois possui uma larga extensão da floresta Laurissilva (Património mundial da UNESCO) diversos trilhos e levadas recomendadas e outros pontos de interesse não só para residentes mas também para quem visita Santana.

Reforçou-se uma necessidade já evidenciada por João Paulo Luís que consiste na auscultação da população e das empresas com o intuito de encontrar soluções para os reais problemas do concelho.

A candidatura liderada por João Paulo Luís contará com o apoio de Alberto João Jardim, ex- presidente do Governo Regional e do PSD-Madeira.