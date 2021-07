A Câmara Municipal do Funchal informa que no próximo domingo, dia 4 de Julho, terão lugar diversos condicionamentos à circulação rodoviária no concelho, devido à realização da prova 'VII Madeira UPHILL 2000', a partir da Baixa do Funchal, às 8h30, e em direcção ao Pico do Arieiro (via Rua 31 de Janeiro, Rua do Til e Estrada dos Marmeleiros).