Madeira Uphill 2021 traz 127 atletas à ilha a 4 de Julho

Foi apresentado esta tarde pela Associação de Atletismo da Região Autónoma da Madeira mais uma edição do Madeira Uphill 2021, uma competição que terá lugar no próximo dia 4 de Julho, com a participação de 127 atletas.

Este evento conta com o apoio do Governo Regional, através da Direcção Regional de Desporto.

O Director Regional deste organismo, David Gomes, marcou presença nesta iniciativa e destacou as "condições de excelência" que a Madeira reúne para este tipo de eventos e enalteceu o papel que a Associação de Atletismo da Madeira da RAM tem assumindo no desenvolvimento do desporto regional.

“Há um nicho de mercado muito específico e peculiar para estes eventos, quer ao nível da Europa e do Mundo, na procura da superação, dos seus limites. O número de participantes que este evento regista (127) demostra também o seu bom nível para enfrentarem uma prova com esta dureza. Tudo isto reflete aquilo que tem sido o bom trabalho desenvolvido pela Associação de Atletismo, e também as condições que o Governo Regional tem colocado ao dispor dos organismos desportivos, quer ao nível da prática física quer ao nível dos apoios financeiros”, reforçou David Gomes.

Para além do Director Regional do Desporto, estiveram presentes na conferência de imprensa o presidente da Associação de Atletismo, Policarpo Gouveia, e a vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, Dina Letra.

Esta última salientou a disponibilidade da autarquia para "apoiar o desporto, num momento importante para todos nós, onde, mais do que nunca, auxiliar a realização destes eventos é também apoiar o turismo e a dinamização da economia local”.

Este ano a organização oferece 2 distâncias aos participantes: a Meia Maratona, com 21.097,50 Metros, e a Mini Maratona, com 12.700 metros. A partida da Meia Maratona acontece na Praça do Povo, enquanto que a partida da Mini Maratona será dada no Terreiro da Luta.