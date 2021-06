PS quer melhores condições para os pescadores de Câmara de Lobos

O Partido Socialista-Madeira (PS-M) exige "melhores condições para que os pescadores de Câmara de Lobos possam exercer a sua actividade".

Esta manhã, os socialistas estiveram naquele que é o concelho da Região com o maior número de embarcações de pesca registadas e afirmam que Câmara de Lobos "tem sido esquecida" pelos governantes no que toca a investimentos para a actividade piscatória.

"Por isso, é importante relembrar que os pescadores precisam de condições aqui nesta baía para poderem exercer a sua actividade”, deu conta o deputado Jacinto Serrão.

O também candidato à presidência da Câmara Municipal de Câmara de Lobos apontou a necessidade de serem criadas arrecadações para os pescadores poderem guardar e arrumar os seus materiais.

Tal como afirmou, "é possível construir as referidas infra-estruturas, de forma simples e com pequenos investimentos, melhorando significativamente as condições para os homens do mar desenvolverem o seu trabalho".

Por outro lado, lembrou o porto de pesca "prometido há décadas e que nunca foi construído".

Foi uma miragem, andaram a iludir os pescadores com esse equipamento.

O socialista destacou ainda o facto de a baía de Câmara de Lobos ser "um cartaz turístico, não só do concelho, mas também da Região", razão pela qual entende que é importante "cuidar deste espaço, aproveitando a cultura e as tradições para atrair mais investimentos no sector do turismo, do comércio, da restauração e também atrair mais visitantes".

Entendemos que é possível nesta baía investir em actividades de natureza cultural e nas tradições das actividades piscatórias, criando um museu vivo, onde se possam replicar as artes de pesca, onde os turistas e visitantes possam vir, conhecer e até mesmo experimentar aquilo que se faz no âmbito da actividade piscatória no concelho de Câmara de Lobos.

Na óptica de Jacinto Serrão, "é importante apostar no setor terciário da economia, aproveitando o que de bom e melhor o setor primário, neste caso as pescas, tem para oferecer”.