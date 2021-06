Força Aérea transportou dois doentes entre o Porto Santo e a Madeira

A Força Aérea Portuguesa transportou, entre os dias 14 e 20 de Junho, duas pessoas entre as ilhas do Porto Santo e da Madeira. Num dos casos, falamos do transporte urgente de uma criança, com recurso ao C-295.

Ao longo dessa semana, totalizaram-se 11 transportes de doentes, quer entre as ilhas madeirenses, quer nos Açores e dos Açores até ao continente português. Também no caso do transporte entre a ilha açoriana e o continente, o doente era uma criança.

Já o helicóptero EH-101 Merlin resgatou um homem português, que se encontrava a bordo do navio 'Santa Onofre', a 318 quilómetros a sudeste das Lajes, em 15 de Junho.