Marcos Freitas garante medalha no Europeu

Marcos Freitas garantiu há instantes o passaporte para as meias-finais do Campeonato da Europa Individual de ténis de mesa que se está a realizar em Varsóvia, na Polónia.

Com este triunfo o jogador insular já garantiu uma medalha neste europeu.

No jogo dos quartos-de-final o olímpico madeirense derrotou o romeno Ovidiu Ionescu por 4-1 (5-11, 11-5, 11-5, 11-9 e 11-6).

Nas meias finais, Marcos Freitas vai medir forças com o vencedor do jogo entre o checo Lubomir Jancarik e o alemão Dimitrij Ovtcharov, este último colega do madeirense na equipa campeã da Rússia, o Fazel Gazprom Orenburg.