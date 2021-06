Eduardo Jesus garante que na Madeira não há presença das variantes nepalesa ou delta

O secretário regional do Turismo garante que, na Madeira, "não temos a presença de qualquer variante nepalesa ou delta". A garantia surge no seguimento da passagem da Madeira para a 'lista verde' do Reino Unido, algo que acontece a partir de 30 de Junho.

Eduardo Jesus refere que não havia razão para a Madeira constar numa lista que impõe restrições aos viajantes, uma vez que tomou várias medidas para conter o vírus.

Além de um Rt inferior a 1, a maioria dos voos que chega à Madeira provenientes do Reino Unido é de ligação directa, o que significa que não são feitas passagens por outros aeroportos, aumentando o risco de contágio.