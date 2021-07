Diogo Goes revela propostas para a revitalização do coração da cidade

O candidato da Coligação Confiança à presidência da Junta de Freguesia da Sé, Diogo Goes, destaca que "subjacentes às políticas de reabilitação urbana, de políticas de habitação jovem e de revitalização do tecido comercial local estão também as medidas que possibilitem o desenvolvimento do sentimento de conforto e bem estar para os habitantes do coração da cidade: a melhoria das acessibilidades, o estacionamento e a mobilidade, são por isso parte integrante nessa estratégia".

A beneficiação dos espaços públicos ao ar livre com melhores condições para a prática de actividades desportivas, de saúde e bem-estar e o desenvolvimento de uma programação regular de actividades são algumas das propostas apresentadas pela Confiança.

"O reforço dos apoio às atividades físicas e desportivas realizadas na freguesia e a instituição de prémios desportivos são preponderantes", destacou o candidato.