Diogo Goes participa em projectos nacionais e internacionais

O professor do ensino superior Diogo Goes, na qualidade de investigador irá ser um dos palestrantes do 1º Congresso Luso-brasileiro de Gestão e Conformidade, organizado pelo Instituto Iberoamericano de Compliance (Brasil) em parceria com o Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, tendo por objectivo incentivar a investigação científica nas áreas da Gestão, Governança, Compliance e Conformidade. O Congresso, que terá transmissão online, decorre nos dias 11 e 12 de Agosto, a partir do ISAL.

Diogo Goes, apresentará uma comunicação intitulada “A importância da Compliance como prática de Gestão nas Instituições Culturais”, tendo por base “identificar as necessidades das instituições culturais as suas boas práticas e mensurar quais os impactos no sistema e mercado da arte internacional''. “O cumprimento e uniformização de normas e procedimentos na gestão museológica, a avaliação de desempenho no cumprimento de metas, missão e objectivos, o acompanhamento das disposições legais e da proteção de dados e a instituição de manuais de boas práticas são algumas das medidas a discutir e a adoptar pelas instituições culturais, quer públicas, quer privadas”, refere o resumo. Este Congresso reúne duas dezenas de palestrantes confirmados, oriundos das mais importantes universidades e centros de investigação da lusofonia e do espaço iberoamericano, nomeadamente Brasil, México e Portugal. Diogo Goes é também membro do conselho científico deste congresso.

Histórias da Ajudaris’2021

Diogo Goes participa pelo décimo ano consecutivo, na ilustração dos livros de contos infantis “Histórias da Ajudaris”, desenvolvidos por várias centenas de crianças de escolas de todo o país. Para esta edição o também artista plástico, ilustra vários textos, nomeadamente “Se eu fosse uma árvore” e “Se eu fosse Vegan”, da autoria de alunos do 1º ciclo, do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos, Centro Escolar de Foros de Salvaterra e Várzea Fresca e da Escola EB1 de Rãs - Agrupamento de Escolas de Sátão, respectivamente. Esta é uma iniciativa da Associação de Solidariedade Social Ajudaris, sediada na cidade do Porto.

Exposições da Bienal de Gaia e curadoria do projecto “Partilhas Francas”

No âmbito nacional, Diogo Goes integra, até ao próximo dia 10 de Julho, quatro exposições da 4ª Bienal Internacional de Arte Gaia 2021, actualmente a decorrer, nomeadamente, as exposições intituladas “Artistas Convidados” e “Paz e Constituição” no Pavilhão da bienal - antiga Companhia de Fiação de Crestuma, em Lever, Vila Nova de Gaia - e nos pólos de Alfândega da Fé e Funchal. A Bienal de Gaia tem a direcção artística a cargo do artista plástico e museólogo Agostinho Santos e é uma iniciativa organizada pela Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural, com o apoio da Câmara Municipal de Gaia e do Ministério da Cultura, através da Direcção-Geral das Artes. A Bienal reúne mais de 500 artistas de 17 nacionalidades, cujas obras se debruçam sobre as causas sociais.

De referir que, até 20 de Agosto, está a decorrer o ciclo de exposições “Partilhas Francas”, com curadoria de Diogo Goes e que decorre actualmente em cinco espaços culturais na cidade do Funchal, na Galeria Marca de Água, no Museu Henrique e Francisco Franco, no Museu Cidade do Açúcar, na Capela da Boa Viagem e na Torre mirante dos Paços do Concelho.

Actividades educativas em Julho

Nos próximo dias 12 e 15 de Julho, Diogo Goes orienta duas actividades educativas dirigidas a públicos infanto-juvenis e seniores. A 12 de Julho orienta uma visita organizada pelo Museu Henrique e Francisco Franco às exposições “Partilhas Francas”, “Pólo da Bienal de Gaia” e “Escritas da Pandemia”, patentes na galeria Marca de Água. Já no dia 15 coordena uma oficina de expressão plástica dirigida a seniores utentes do Centro Comunitário do Funchal.

Sobre o autor

Diogo Goes, Professor Assistente do Ensino Superior no ISAL, lecciona as unidades curriculares de História de Arte e História de Portugal, na Licenciatura de Turismo. Integra o corpo docente das Pós-graduações em “Gestão Estratégica de Eventos” e “Tour Guiding”. É investigador no Centro de Investigação Científica do ISAL - Grupo de Investigação em Turismo Sustentável, nas áreas das Economias Criativas, Cultura, Património, Desenvolvimento das Cidades e Turismo. É Chair da "Think+ 2021 International Conference on Management, Hospitality and Tourism", integrando o comité científico desta conferência. É Editor-Chefe do Jornal da Comunidade Científica de Língua Portuguesa - A Pátria (Ponte Editora). É revisor científico do journal Herança - Revista de História, Património e Cultura (Ponte Editora) e do Journal of Tourism and Cultural Heritage - PASOS. (Universidade de La Laguna, Espanha). Integra o conselho editorial consultivo da Assertiveness, Clarity, and Positivity in Health Literacy. É curador na Galeria Marca de Água. Licenciado em Artes Plásticas - Pintura, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tem formação em Gestão e Financiamento de Organizações e Projectos Culturais e em Técnicas e Metodologias de Investigação, entre outros domínios.