Diogo Goes apresenta programa para a Freguesia da Sé

Diogo Goes presentou as principais propostas para a freguesia da Sé. O candidato vai estar, ao longo das próximas semanas, a desenvolver um contacto de proximidade com os habitantes, a fim de lhes apresentar estas propostas e recolher novas ideias que passarão a constar do programa eleitoral.

Acredito que o primeiro passo para apontar soluções passa, necessariamente, pela escuta dos habitantes da freguesia e pela escuta dos profissionais dos vários sectores de actividade económica que atravessam inúmeras dificuldades na actualidade. Diogo Goes, candidato à presidência da Junta de Freguesia da Sé



As propostas da Confiança – Sé são as seguintes:

Inclusão e coesão social e o diálogo intergeracional

· Promover actividades ocupacionais de envelhecimento activo, através das expressões artísticas e das práticas desportivas.

· Criar uma bolsa de voluntários “banco de tempo” estabelecendo parcerias com instituições de solidariedade social, escolas e associações juvenis, possibilitando o diálogo intergeracional, motivando os jovens a contribuírem com o seu dinamismo e com a sua acção para a coesão social da comunidade onde se inserem.

· Implementar projectos inclusivos e solidários, de apoio aos seniores e aos mais desfavorecidos, estabelecendo para isso parcerias com instituições de solidariedade social.

· Apoio às actividades educativas das escolas da freguesia, promovendo actividades interdisciplinares, projectos na comunidade de “educação para todos”.

· Apoio ao associativismo e às instituições de solidariedade social e à organização de eventos desportivos na freguesia, que contribuam para a inclusão e para o desenvolvimento de hábitos de vida saudável.

No plano da reabilitação reabilitação urbana e habitação jovem

· Apoiar o arrendamento e a habitação para jovens, como vector estratégico na revitalização do centro urbano.

· Desenvolver uma política local de incentivos e mecanismos de apoio à reabilitação, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal, com os vários sectores empresariais, associações empresariais e banca.

· Desenvolvimento de pequenas obras de beneficiação local, prosseguindo com a melhoria das acessibilidades e da mobilidade urbana.

· Conservação do património natural e preservação ambiental, nomeadamente através da manutenção dos jardins e sensibilização para as boas práticas ambientais, promovendo acções educativas em espaços de lazer e bem estar ao ar livre.

A Cultura e o desenvolvimento económico local

· Dinamizar os espaços públicos, nomeadamente praças e jardins, promovendo actividades culturais, artísticas, recreativas e de lazer, que além de constituírem importantes instrumentos para a coesão social, podem contribuir para a oferta da animação turística, para a dinamização do comércio local.

· Desenvolver uma política local de incentivos e o reforço dos apoios ao pequeno comércio, aos sectores do turismo, à restauração e similares tendo em vista a criação de emprego e sua modernização, estabelecendo para isso as parcerias necessárias com os sectores público e privado.

· Organizar roteiros culturais entre instituições museológicas e monumentos e percursos pedonais de interpretação patrimonial no espaço público, contribuindo para a sensibilização da importância da cultura e da conservação do património e para a dinamização turística de modo a assegurar a atractividade e competitividade do destino.

· Criação de “Concursos da Freguesia” para atribuição de bolsas e prémios de mérito, nas áreas educativas, científicas e artísticas tendo em vista a promoção da investigação, da cultura, das expressões artísticas e o empreendedorismo social e criativo.

· Organizar eventos gastronómicos e culturais que dinamizam as ruas e praças, em parceria com associações do sector, restauração e comércio local, mantendo uma regularidade quinzenal.

· Desenvolver projectos com os comerciantes e outras entidades que promovam horário de comércio alargado e estacionamento gratuito no período dos eventos.