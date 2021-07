PS enaltece "pioneirismo" da Câmara do Funchal na defesa da causa animal

O presidente do Partido Socialista-Madeira (PS-M) destacou, esta segunda-feira (19 de Julho), o "trabalho" e o "compromisso" assumido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) relativamente à causa animal.

Paulo Cafôfo falava durante a visita ao centro de esterilização e clínica com fins solidários da Associação Madeira Animal Welfare (AMAW), no âmbito do roteiro ‘Fazer Diferente’, esta semana dedicado à temática da causa animal.

Este centro é exemplo de uma das colaborações com a sociedade civil levadas a cabo pelo executivo liderado por Miguel Gouveia (também presente na ocasião) nesta área, a par de outras medidas - tais como: proibição de animais no circo, proibição da eutanásia, contratação de um médico veterinário municipal - enalteceu Cafôfo.

O líder socialista explicou que neste espaço (uma antiga escola recuperada pela autarquia para este efeito) são esterilizados os animais de famílias carenciadas, bem como animais errantes, acrescentando ainda que, a par destes contratos com a sociedade civil, a Câmara tem ainda feito campanhas de esterilização, de vacinação e de colocação de chips.

“Mais do que uma moda, é fundamental termos uma estratégia e medidas correctas, porque a forma como tratamos os nossos animais é também um indicador importante do nosso desenvolvimento”, disse Paulo Cafôfo, frisando que "esta é uma responsabilidade de todos" e que, "como sociedade, devemos ter como objetivo diminuir ao máximo os animais errantes na Região".

Por seu turno, o presidente da Câmara do Funchal e candidato pela coligação Confiança, Miguel Silva Gouveia, mostrou "orgulho" no trabalho que tem sido desenvolvido no que concerne à causa animal, revelando que, em 2013, eram abatidos mais de 2 mil animais por ano, sendo que este executivo proibiu a eutanásia e "neste momento já não são abatidos quaisquer animais saudáveis".

“Essa foi uma das medidas mais emblemáticas que foram tomadas, a par da proibição de atividades com animais em circos”, sublinhou.

O autarca lembrou ainda a requalificação do canil do Vasco Gil, a criação do gatil, também no Vasco Gil, e a criação do centro de recolha animal na Fundoa, entre outras medidas.