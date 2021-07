Cafôfo enaltece reabilitação de mais de 100 edifícios no Funchal

Paulo Cafôfo destacou a importância dos programas de reabilitação urbana da Câmara Municipal do Funchal, onde foram recuperados mais de 100 edifícios, elevando a cidade ao terceiro lugar, a nível nacional, com maior número de projectos aprovados para reabilitação urbana.

O presidente do PS-Madeira visitou uma das Áreas de Reabilitação Urbana (ARU) da capital madeirense e sublinhou o exemplo de dinamismo da cidade com provas concretas.

"O Funchal é a nível nacional a terceira cidade com maior número de projectos aprovados para reabilitação urbana", vincou o socialista, que encara a reabilitação urbana como uma estratégia de desenvolvimento integrado da cidade, dando conta do impacto positivo reflectido noutros sectores: económico, cultural, social e ambiental.

Cafôfo aproveitou para recordar que o centro da cidade apresentava um "avançado estado de degradação", e que tal mereceu uma reação rápida por parte do seu então executivo camarário.

Primeiro, com um 'Raio-X' ao centro histórico da cidade, com a inventariação dos prédios degradados, e, posteriormente, com a criação de um enquadramento legal, através das ARU, que possibilitaram benefícios, apoios e incentivos à reabilitação do património edificado.

Esse esforço deu resultado, porque os benefícios que foram criados, no programa 'Cidade com Vida', possibilitou que mais de 100 edifícios fossem reabilitados no centro da cidade do Funchal (...) com isto ganha a cidade, reabilitaram-se os edifícios, gerou-se maior actividade económica, seja nos serviços, no comércio e no alojamento local, e possibilitou que o turismo pudesse ter garantias de maior atractividade cultural e histórica. Paulo Cafôfo

A visita contou com a presença do candidato a vereador Amílcar Nunes e com o candidato à Junta de Freguesia da Sé, Diogo Goes.