Brício Araújo pretende rever e reforçar apoio municipal ao desporto

O grupo parlamentar do PSD visitou o Sporting Clube Santacruzense, instituição de utilidade pública, fundada em 1934, que “para além de toda a sua história, continua a ter uma importância fundamental para o concelho e para a Região”, disse Brício Araújo.

Referiu ainda que, tal como outras entidades desportivas do concelho, esta também "tem vindo a subsistir com apoios municipais deficitários que obrigam a um esforço pessoal tremendo, também financeiro, dos dirigentes que se sacrificam verdadeiramente pela causa pública”.

O candidato à presidência da Câmara Municipal de Santa Cruz reforçou que “estas instituições cumprem fins públicos, complementam a função e a acção das entidades públicas, têm um papel fundamental na promoção da saúde e do bem-estar da população, na formação desportiva e humana, na inclusão, na integração, inserção e reinserção social e vão ao encontro daqueles que mais precisam e que devem ter cuidados especiais”.

“Não podem, por isso, continuar abandonadas, não podem continuar a depender da caridade circunstancial da Câmara de Santa Cruz”, frisou.,

Brício Araújo entende que se deve reconhecer, de uma vez por todas, a importância destas instituições, bem como o trabalho de todos aqueles que lutam por elas e pela causa pública.

“Foi isso que viemos cá fazer, deixar uma palavra de reconhecimento, mas, mais do que isso, vim assumir um compromisso de apoiar a sério o desporto neste município, com critério, rigor, transparência, justiça e equidade”, disse.

Realçou que “as políticas municipais do JPP têm sido um desastre também no que diz respeito ao apoio ao desporto, à saúde e ao bem-estar da população”.

“Temos de ser justos e ambiciosos, quem estiver satisfeito com as esmolas e com o tratamento que tem recebido da Câmara JPP, não conhece a verdadeira importância destas instituições desportivas, a sua dimensão e menospreza o seu papel fundamental no cumprimento de fins públicos”, concluiu.