Miguel Brito pretende apostar no desporto

Miguel Brito considera que tem de haver uma aposta clara no desporto, também como factor de desenvolvimento do Porto Santo, e defende que o Governo Regional deve criar um Programa de Apoio ao Desporto na ilha dourada.

Esta tarde, em conferência de imprensa realizada por via electrónica, o candidato à presidência da Câmara do Porto Santo explicou que, ao longo desta semana, a sua candidatura esteve focada na oferta desportiva de acesso livre a toda a população e considerou que a actividade física é fundamental, principalmente nas camadas mais jovens.

“Nós sabemos hoje, em resultado de estudos científicos, que a prática desportiva melhora os desempenhos escolares e o bem-estar de crianças, jovens e adultos em geral. (...). O Desporto tem de ser uma aposta clara para o desenvolvimento e crescimento do Porto Santo". Miguel Brito

No seu entender, há um longo caminho a percorrer em matéria de investimento no desporto, sendo necessária uma política municipal desportiva articulada com o associativismo local, que realize e organize actividades desportivas, com instalações e equipamentos que sejam de acesso livre a toda a população, a par de um apoio criterioso e que aposte na formação.

O candidato assegura que, se for eleito, pretende reabilitar o campo de futebol no Bairro da Câmara, para criar um polidesportivo que incorpore um parque desportivo moderno, com relvado sintético, iluminação e vedação completa.

Trata-se, tal como explicou, de uma obra assegurada pela edilidade, envolvida num projecto inclusivo social mais vasto de apoio a toda a população do Porto Santo. Miguel Brito ambiciona também a requalificação do jardim público do Tanque, com a criação de um parque radical, de forma a possibilitar práticas desportivas alternativas.

O socialista aproveitou para criticar a existência de “investimentos gigantescos que depois não revertem em favor da população e ficam sem manutenção, em completo abandono”, dando o exemplo do estado de degradação em que se encontra o estádio de desportos de praia do Penedo do Sono.

O candidato à presidência da autarquia referiu que a revitalização e evolução do desporto no Porto Santo exige que sejam consideradas as especificidades da ilha.

Precisamos aqui de uma diferenciação no Plano Regional de Apoio ao Desporto, que não pode contemplar o Porto Santo com os mesmos critérios de outro concelho. Nós somos uma ilha e, como tal, temos especificidades. Portanto, do ponto de vista governamental, a Direcção Regional de Desporto devia começar por criar um Programa de Apoio ao Desporto no Porto Santo". Miguel Brito

Na sua óptica, esta diferenciação é fundamental para uma gerência e organização a nível local, articulada com o poder local e o associativismo, para servir em primeiro lugar a população nesta matéria.