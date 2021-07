Temperatura chegou quase aos 25ºC à noite e acima dos mil metros

Depois de um domingo de muito sol e calor, dos dias mais quentes deste Verão, ao início da madrugada desta segunda-feira (entre a 01h10 e 01h20) foram registadas temperaturas do ar muito significativas na cota dos 1.000 metros de altitude na ilha da Madeira.

Segundo os registos oficiais do IPMA, no Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz, o termómetro bateu nos 24,8 ºC, e no Pico Alto, no Funchal, chegou aos 24,2 ºC.

Registou-se uma particularidade, não menos relevante, de o Lombo da Terça ter também registado o extremo da temperatura mínima hoje (até às 09h00), com 12,2 ºC, às 07h30. Ou seja, uma queda a pique de mais de 12 ºC, mas entretanto às 09h00 já estava 21,2 ºC novamente.

Em relação às noites tropicais habituais por esta altura do ano na Madeira, na última noite tal prevaleceu nas estações do Funchal/Observatório e Lido, no Lugar de Baixo/Ponta do Sol, no Porto Moniz e no Pico Alto. Tal já não ocorreu nas Achadas da Cruz porque a temperatura do ar acabou por descer abaixo dos 20 ºC.