Alunos da Francisco Franco inauguram 'Jardim das cores' na CMF

'Jardim das Cores' é como se chama a exposição dos alunos das turmas 13 e 14, do 11.º ano, do Curso de Artes Visuais, da Escola Secundária Francisco Franco, que pode ser vista de 12 a 26 de Julho, no Átrio da Câmara Municipal do Funchal.

Os trabalhos em exibição foram realizados na disciplina de Desenho A, durante este ano lectivo, e foram concretizados tanto no período de ensino presencial, como no à distância.

A mostra é constituída por representações gráficas, que resultaram da pesquisa e observação da fauna e flora, sobretudo endémica, do Arquipélago da Madeira, no âmbito de um projecto interdisciplinar de Educação para a Sustentabilidade, "conciliador dos conteúdos programáticos da disciplina de Desenho A, sendo apresentados desenhos de observação e análise, realizados com aplicação de diferentes materiais e técnicas, como grafite, lápis de cor, aguarela e marcadores aguareláveis", explica o comunicado enviado para a redacção.

A conceção, organização e montagem da exposição têm orientação científica e pedagógica da docente de Artes Visuais, Isabel Lucas, professora de Desenho A.

Alguns dos vídeos elaborados pelos alunos para o projeto acompanham a exposição.