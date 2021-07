Mulheres Socialistas condenam crime mortal de violência doméstica na Calheta

As Mulheres Socialistas da Madeira "lamentam profundamente a morte de uma mulher, ocorrida hoje, no concelho da Calheta, alegadamente em contexto de violência doméstica".

"Solidarizamo-nos uma vez mais com todas as vítimas de violência doméstica e em especial com esta situação ocorrida no dia de hoje", referem.

As Mulheres Socialistas acrescentam que, "com a pandemia, tornou-se ainda mais difícil às vítimas de violência denunciarem a situação, o que deve impelir que as pessoas estejam ainda mais atentas e que informem as autoridades sempre que tenham conhecimentos de alguma situação de violência doméstica, uma vez que se trata de um crime público".

"Criou-se na sociedade uma falsa sensação de que os números de casos têm vindo a diminuir na RAM", mas "a diminuição do número de queixas não significa que tenham diminuído os crimes", alertam as socialistas.

O Departamento das Mulheres Socialistas envia sinceros sentimentos aos familiares e entes queridos da vítima e condena veementemente mais esta situação de morte causada no seio da família. Por isso, deixa o alerta: "O silêncio não é de ouro".