Miguel Brito defende melhores condições para a prática desportiva no Campo de Baixo

“O papel essencial e fundamental do município é o de promover a melhoria das condições de vida das suas populações. E esse papel, claramente, não está a ser cumprido, sobretudo no bairro do Campo de Baixo”. Miguel Brito não se conforma com o estado de visível degradação do campo de futebol municipal, localizado no bairro camarário do Campo de Baixo.

Segundo o candidato do PS à Câmara Municipal do Porto Santo, o executivo camarário é responsável por ter uma estratégia municipal que tenha em vista o desporto, assente num programa de atividades de apoio à expressão da atividade físico-motora de crianças e jovens.

Miguel Brito defende a implementação de uma política desportiva municipal, articulada com o associativismo local, apta para a realização e organização de atividades desportivas, munida de instalações e equipamentos que sejam de acesso livre a toda a população.

“A realização de obras de conservação e o melhoramento do campo de futebol, bem como os respetivos balneários, são apenas alguns dos aspetos que pretendo melhorar aqui no Campo de Baixo em prol da prática desportiva. É preciso fazer mais. E, por isso, planeio também criar um polidesportivo municipal aqui, neste bairro. Um polidesportivo que incorpore um parque desportivo moderno, com relvado sintético, iluminação e vedação completa. Uma obra que deverá ser assegurada pela Câmara, quer na sua manutenção como na sua dinamização”, referiu o candidato do PS à autarquia do Porto Santo, sublinhando que esta obra, que se insere num projeto mais vasto de intervenção social na zona envolvente que é propriedade do município, virá oferecer à população do Porto Santo infraestruturas e equipamento promotores de inclusão social.