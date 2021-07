Miguel Brito responsabiliza PSD/CDS por falta de ligação marítima inter-ilhas em Janeiro

O deputado Miguel Brito apelou, hoje, durante o debate potestativo sobre mobilidade na Região, na ALRAM, a uma política de transportes transparente e coesa e apontou críticas à postura do Governo Regional, com a conivência da coligação PSD-CDS, que está a prejudicar a ilha do Porto Santo.

Em causa está o facto de não haver ligação marítima para o Porto Santo durante o mês de Janeiro, "com todas as consequências negativas que isso acarreta para a ilha dourada".

Numa nota enviada à comunicação social, os socialistas referem que, durante o debate, o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, "mostrou conformismo ao afirmar que «não é fácil e tem sido difícil arranjar um navio para fazer a substituição durante um mês», sublinhando que «é incorrecto que os porto-santenses são prejudicados nesta matéria»".

A garantia da continuidade territorial na ligação marítima inter-ilhas é da sua inteira responsabilidade, pelo que é seu dever e obrigação assegurar uma resposta”, referiu Miguel Brito.

O deputado refere que é o Governo Regional, por contrato com a concessionária da linha, que tem de assumir o sobrecusto de afretamento de um navio de substituição, caso exista algum disponível, tal como aconteceu em janeiro último. Por tal razão, para Miguel Brito “se não tivemos ligação em Janeiro foi porque o Governo Regional não quis. Só não houve ligação marítima porque este Governo não quis, tal como provam as declarações públicas da Senhora Diretora Regional Adjunta da Economia”, aponta o deputado socialista.

Soluções de mobilidade aérea do PS Madeira para o Porto Santo chumbadas

Na mesma nota, os socialistas indicam que têm apresentado diversas propostas para se chegar a "uma política justa de transportes como a proposta de captação de rotas áreas que muito beneficiaria o Porto Santo, mas a maioria parlamentar não hesitou em chumbar". Para o parlamentar do PS “infelizmente, esta postura de chumbar propostas que beneficiam a população tornou-se um hábito e apenas sublinha uma atitude de abandono do compromisso para com madeirenses e porto-santenses”.

Na sua interpelação, o deputado e candidato socialista questionou o Governo Regional sobre a falta de respostas em matéria de transportes aéreos. “Continuamos a não saber qual foi o contributo do Observatório do Transporte Aéreo, anunciado em fevereiro de 2021, pelo Secretário com a tutela dos Transportes nem a posição do Governo Regional sobre o novo concurso inter-ilhas. Tal como desconhecemos o papel do Aeroporto do Porto Santo e do próprio navio Lobo Marinho no contexto de um Plano de Contingência do Aeroporto da Madeira que ainda aguardamos”, questionou Miguel Brito.