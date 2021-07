Projecto-piloto de dois anos pretende introduzir euro digital

O Banco Central Europeu (BCE) anunciou hoje o lançamento de um projecto-piloto de dois anos para introdução, mais tarde, do euro digital, concebido como uma resposta à crescente desmaterialização dos pagamentos e à proliferação de cripto moedas.

O instituto vai lançar "a fase de investigação" do projecto do euro digital que tem como objectivo disponibilizar "a forma de moeda mais segura", a "moeda do banco central", refere um comunicado divulgado após a reunião do Conselho de Governadores, em Frankfurt.

A decisão definitiva sobre o lançamento do euro digital surgirá após esta fase exploratória, acrescenta o comunicado.