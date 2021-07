Galeria Marca de Água apresenta programação para os próximos meses

A Galeria Marca de Água, situada na Rua da Carreira 119, prossegue a sua programação com novas actividades educativas e revela a exposição para o último trimestre do ano.

Ao longo do mês de Junho a galeria desenvolveu várias actividades educativas, tendo recebido mais de meia centena de seniores, utentes do Centro Comunitário do Funchal e do Espaço Sénior das Cruzes, além de alunos de Artes Visuais Escola Secundária Francisco Franco, que somaram mais uma meia centena de visitantes. Esta segunda-feira, 12 de Julho, a Marca de Água, recebeu cerca de uma dezena de estagiários e formandos dos museus municipais, Museu Henrique e Francisco Franco e Museu Cidade do Açúcar que participaram nas visitas.

Visitas orientadas e oficinas de expressão plástica

Para os dias 29 de Julho e 1 de Setembro estão agendadas visitas orientadas e oficinas de expressão plásticas dirigidas a um grupo de cerca de duas dezenas de crianças e jovens do ATL da Ludoteca de Santa Catarina. As actividades, acompanhadas pelos monitores da ludoteca, serão orientadas pelo curador Diogo Goes.

'Bienal de Arte de Gaia' e 'Partilhas Francas' prolongadas até Setembro

Foram mais de 1200 pessoas que já visitaram as três exposições simultâneas actualmente patentes na Marca de Água - 'Pólo do Funchal da Bienal de Arte de Gaia', 'Escritas da Pandemia' de Violante Saramago Matos e 'Partilhas Francas' -, inauguradas no dia 27 de Maio e que ficarão patentes até à primeira quinzena de Setembro.

Exposição de Marco Fagundes Vasconcelos

No último trimestre do ano, a Marca de Água acolhe uma grande exposição individual do artista plástico madeirense, Marco Fagundes Vasconcelos que apresentará uma série de trabalhos inéditos, especificamente desenvolvidos para esta exposição. A exposição contará também com dois artistas convidados. Mais pormenores serão revelados brevemente.

Marco Fagundes Vasconcelos nasceu no Funchal, em 1968. Licenciado em Artes Plásticas/Pintura, pelo Instituto Superior de Arte e Design. Expõe regularmente desde 1977. Encontra-se representado na Colecção do MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira. Na sua extensa carreira artística, conta com inúmeras exposições realizadas no país e na região destacando-se, 'Steaks, drawings and other stories' realizada no Museu de Arte Contemporânea do Funchal (2012) e 'Xiphopagos: Eu, Chang and Eng', no MUDAS. Museu de Arte Contemporânea da Madeira (2017), entre outras.

Concursos nacionais a decorrer

Estão a decorrer dois concursos organizados pela Marca de Água: a 2.ª edição do 'Concurso Nacional de Desenho Infanto-juvenil', em parceria com a Câmara Municipal do Funchal e a 1.ª edição do 'Concurso Amador de Fotografia', em parceria com a Secretaria Regional de Turismo e Cultura, através do Museu de Fotografia da Madeira - Atelier Vicente’s. Os regulamentos estão disponíveis nas redes sociais das entidades organizadoras e parceiras.

Encerrado para férias em Agosto

A galeria encerra temporariamente para férias, como habitual, no mês de Agosto, retomando actividade a 1 de Setembro.

A direcção artística da Galeria Marca de Água está a cargo da historiadora de arte, Raquel Fraga e a curadoria a cargo de Diogo Goes, docente assistente no ensino superior. Raquel Fraga, destaca a “oportunidade de, mais uma vez, acontecer um reforço da programação da galeria tendo em vista a actuação na comunidade onde se insere sensibilizando para a arte”.