Preço mediano dos alojamentos familiares na Madeira atingiu valor máximo

No 1.º trimestre do corrente ano, o preço mediano de alojamentos familiares na Região foi de 1 323 euros/m2, traduzindo este valor um aumento trimestral de 0,1% e homólogo de 5,8%.

De acordo com a informação hoje divulgada pela Direcção Regional de Estatística Madeira (DREM), o valor do trimestre em referência é o mais alto da série, que tem início no 1.º trimestre de 2016.

A DREM refere ainda que, no primeiro trimestre do ano, na Madeira, o valor do segmento dos alojamentos novos (1 535 euros/m2) continuou a superar o valor dos alojamentos existentes (1 267 euros/m2) em 268 euros/m2.

"Se se alargar o âmbito de análise aos últimos dois anos (1.º trimestre de 2021 face ao mesmo trimestre de 2019), conclui-se que o preço mediano de alojamentos familiares, na RAM, cresceu 10,5% nesse período, abaixo da média do país (+18,4%)", acrescenta a informação.

"Para os apartamentos, o valor observado na RAM (1 481 euros/m2) foi superior em 8,6% ao verificado para o conjunto do país (1 364 euros/m2). Nos apartamentos existentes, o valor regional fixou-se nos 1 415 euros/m2, sendo que para o país aquele valor ronda os 1 326 euros/m2", sublinha.

Fonte DREM

A DREM acrescenta ainda que no município do Funchal, o preço mediano da habitação no 1.º trimestre de 2021 ascendeu aos 1 713 euros/m2, o que significa que este município foi o único da RAM a registar um valor acima da média regional (mais 390 euros/m2). "No ranking nacional, o Funchal desceu uma posição, para o 15.º lugar dos municípios com valor mediano mais elevado. A lista continua a ser liderada por Lisboa (3 296 euros/m2), sendo as posições seguintes ocupadas por municípios da Área Metropolitana de Lisboa, Algarve e Porto. De realçar que do conjunto das cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes (Lisboa, Porto, Funchal, Amadora, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Braga), o Funchal surge com o quarto valor mais alto, depois de Lisboa, Porto e Amadora", sublinha.