Marrafa Team e Amigos da Bola na final ‘regional’ do Red Bull Neymar Jr’s Five

As equipas Marrafa Team e Amigos da Bola vão disputar a final da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, que está a decorrer este sábado (17 de Julho), no Estádio dos Juncos, em São Vicente.

As meias-finais proporcionou os seguintes resultados: Reinventa 0 Marrafa Team 2, e Amigos da Bola 4 A Portuguesa 0. Destaque para este último jogo, que opôs as equipas vencedoras da edição de 2018 e 2019 – em 2020 o evento não se realizou devido à pandemia da Covid-19.

A etapa madeirense é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumprindo todas as normas de saúde em vigor.