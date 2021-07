Encontrados os semi-finalistas da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five

As meias finais da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, que está a decorrer este sábado (17 de Julho), no Estádio dos Juncos, em São Vicente, oporá Reinventa – Marrafa Team e Amigos da Bola – A Portuguesa.

Os vencedores destes jogos irão disputar a final que ditará a equipa apurada desta etapa para a Final Nacional, a ser disputada a 25 de Setembro.

Nos quartos de final, o jogo mais equilibrado opôs os Amigos da Bola – Xquax, jogo que terminou o tempo regulamentar empatado a 1 golo. Foi necessário por isso recorrer ao golo de ouro no confronto um contra um (um jogador de cada equipa), tendo levado a melhor os Amigos da Bola.

A etapa madeirense é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumprindo todas as normas de saúde em vigor.