Los Bandoleros e Xquax são as primeiras equipas apuradas para a fase das eliminatórias

Estão já encontradas as duas primeiras equipas (Grupo A) para a fase das eliminatórias da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, a decorrer este sábado (17 de Julho), pela terceira vez, no Estádio dos Juncos, em São Vicente. Los Bandoleros e Xquax são as duas primeiras equipas apuradas para a fase a eliminar, que determinará o apuramento do representante da Região para a Final Nacional, a ser disputada a 25 de Setembro.

Já eliminadas, por terem ficado na 3ª e 4ª posições, estão as equipas Madeira UTD e Projecto Renascer e Nogueira 8G.

Das 19 equipas inscritas, compareceram 17 num total de mais de uma centena de atletas (5 a 7 elementos por equipa). Repartidas por quatro grupos (A, B, C e D) de quatro equipas, excepção para o grupo C que integra cinco formações.

Eis a lista de equipas participantes nesta edição da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, a decorrer em São Vicente: Grupo A: Xquax, Madeira UTD, Los Bandoleros, Projecto Renascer e Nogueira 8G; Grupo B: Museu Café Team, Amigos da Bola, Reinventa, Vdarts; Grupo C: Marrafa Team, Atlético Madeira, Gasóleo FC, Cruzados, Vodka Juniors; Grupo D: A Portuguesa, Puxadinhos 420 FC, Craques + Libero, Os Mistery.