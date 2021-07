Definidos aos quartos de final da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five

Marrafa Team (com vitória nos quatro jogos disputados) e Gasóleo FC (duas vitórias e um empate) são as últimas duas equipas (Grupo C) apuradas para os quartos de final da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, que está a decorrer este sábado (17 de Julho), no Estádio dos Juncos, em São Vicente. Marrafa Team e Gasóleo FC foram as duas últimas equipas apuradas da fase de grupos e vão disputar, já a seguir, o acesso às meias-finais, que ditará então as equipas da final, que determinará o apuramento do representante da Madeira na Final Nacional, a ser disputada a 25 de Setembro.

Eis os jogos dos quartos de final: Los Bandoleros (1º do Grupo A) vs Reiventa (2º do Grupo B); Amigos da Bola (1º do Grupo B) vs Xquax (2º do Grupo A); A Portuguesa (1º Grupo D) vs Gasóleo FC (2º Grupo C); Marrafa Team (1º Grupo C) vs Craques + Libero (2º Grupo D).

A etapa madeirense é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumprindo todas as normas de saúde em vigor.