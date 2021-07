Amigos da Bola e Reiventa são as equipas apuradas do Grupo B

As equipas Amigos da Bola e Reinventa apuraram-se para os quartos de final da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, que decorre este sábado na Madeira.

Numa altura em que decorre os jogos dos grupos B e C, há já dois jogos definidos para os quartos de final: Los Bandoleros (1º do Grupo A) vs Reiventa (2º do Grupo B) e Amigos da Bola (1º do Grupo B) vs Xquax (2º do Grupo A).

A etapa madeirense é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumprindo todas as normas de saúde em vigor. Sem distinção de sexos, o torneio está aberto a equipas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores de idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos.

A competição desenvolve-se em três fases distintas, concretamente as qualificações, final nacional e final mundial. As regras são inovadoras, a começar pela ausência do tradicional guarda-redes. Num campo com as dimensões de 35x15 metros, os jogos têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa com maior número de jogadores em campo. Sempre que uma formação marcar um golo é automaticamente expulso um elemento da equipa adversária.