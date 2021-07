Já arrancou a etapa madeirense de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five

Com quase duas dezenas de equipas inscritas, já se joga, no Estádio dos Juncos, em São Vicente, a etapa madeirense de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five.

Por ter ultrapassado a centena de participantes e de modo a cumprir com as normas de saúde em vigor, a etapa madeirense que é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, obrigou à testagem prévia de todos os elementos envolvidos – teste antigénio -, desde a organização a atletas. Razão para o atraso registado no início da competição, que deu ‘o pontapé de saída’ pelas 10h30, sendo que o jogo de abertura opôs XQUAX vs Madeira UTD.

Pelo terceiro ano, São Vicente recebe uma etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five. Em causa está o apuramento de mais uma equipa para a Final Nacional, a disputar no Continente, juntando as melhores formações.

O evento é acessível apenas às equipas participantes. Sem distinção de sexos, o torneio está aberto a equipas de cinco elementos (que podem ter dois suplentes), com jogadores de idades compreendidas entre os 16 e os 35 anos.