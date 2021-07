A Portuguesa e os Craques + Libero vão aos quartos de final

Já só faltam apurar duas equipas para ficar completo o quadro dos confrontos dos quartos de final da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five, a decorrer este sábado (17 de Julho), no Estádio dos Juncos, em São Vicente. A Portuguesa e os Craques + Libero são as últimas duas equipas apuradas (1º e 2º classificados do Grupo D) para a fase a eliminar, que determinará o apuramento do representante da Madeira na Final Nacional, a ser disputada a 25 de Setembro.

Numa altura em que decorre a derradeira jornada que ditará as duas equipas do Grupo C (único grupo com cinco equipas) que vão disputar a passagem às meias-finais diante das formações apuradas do Grupo D, os outros dois jogos dos quartos de final vão opor Los Bandoleros (1º do Grupo A) vs Reiventa (2º do Grupo B) e Amigos da Bola (1º do Grupo B) vs Xquax (2º do Grupo A).

Nesta terceira edição da etapa de qualificação do Red Bull Neymar Jr’s Five em São Vicente, participam 17 equipas num total de mais de uma centena de atletas (5 a 7 elementos por equipa).

A etapa madeirense é organizada pelo Diário de Notícias da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal de São Vicente, cumprindo todas as normas de saúde em vigor.

A competição desenvolve-se em três fases distintas, concretamente as qualificações – onde se insere a etapa de hoje - final nacional e final mundial. As regras são inovadoras, a começar pela ausência do tradicional guarda-redes. Num campo (relva natural) com as dimensões de 35x15 metros, os jogos têm a duração máxima de dez minutos, vencendo a equipa com maior número de jogadores em campo. Sempre que uma formação marcar um golo é automaticamente expulso um elemento da equipa adversária.