Angola reporta 101 novos casos, um óbito e 104 recuperações

Angola registou 101 novos casos positivos de covid-19, um óbito associado à doença, totalizando 952, e 104 recuperações, nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades sanitárias.

Segundo o boletim epidemiológico da direção nacional de Saúde Pública de Angola, os novos casos foram reportados nas províncias do Cunene (36), Luanda (28), Moxico (15), Huambo (sete), Benguela (seis), Bié, Cabinda e Huíla com dois casos cada e Lunda Sul com um caso.

Os laboratórios processaram, nesse período, 2.792 amostras por RT-PCR, sendo que cumulativo aponta para 769.714 amostras processadas com uma taxa de positividade de 5,3%.

Angola, que há mais de um ano vive a situação de calamidade pública, totaliza 40.631 casos, 952 óbitos, 4.955 ativos e 34.742 recuperados da doença.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 4.070.508 mortos em todo o mundo, entre mais de 188,8 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo o balanço mais recente da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.