Madeira mantém-se na lista verde do Reino Unido mas com alerta

As autoridades de saúde e o departamento dos transportes ingleses acabam de publicar a actualização dos países e regiões aos quais são impostas restrições à entrada no Reino Unido.

A Madeira mantém-se na lista verde, mas o governo britânico não deixa de alertar para o facto de a Região "correr o risco de passar de verde para âmbar" na classificação inglesa, dificultando, desta forma, a entrada de viajantes provenientes do arquipélago. Este cenário, a verificar-se no futuro, vai castigar, uma vez mais, o sector do turismo.

Portugal, incluindo os Açores, figura na lista âmbar, o que obriga a testes à chegada e a quarentena.

Nas alterações desta semana, o Reino Unido passou a exigir a viajantes provenientes da França, mesmo que vacinados, o cumprimento de quarentena de 10 dias na chegada à Inglaterra.