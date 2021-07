Verificações do Rali do Marítimo animaram a baixa de Machico

Foi num ambiente de Verão que Machico recebeu, esta tarde, na Praça do Fórum, as verificações documentais e técnicas do Rali Marítimo Município de Machico 2021.

Foram muitos os adeptos que, levados pela curiosidade, foram ver de perto as viaturas que vão abrilhantar a prova organizada pelo C. S. Marítimo.

As verificações correram dentro da normalidade ficando apenas a equipa Miguel Caires/João Miguel Sousa, que uma demora na entrega das peças do Ford Fiesta R2T, não conseguiram estar atempadamente nas verificações de hoje ficando então condicionados a verificar amanhã de manhã.

De acordo com a organização, está tudo a postos para mais uma edição do Rali Marítimo Município de Machico, prova que marca os 44 anos a organizar Ralis por parte do Marítimo.

A organização deixa um alerta ao público para que respeite as recomendações das autoridades de saúde, nomeadamente usar sempre a máscara, manter o distanciamento social, respeitar a etiqueta respiratória e desinfectar sempre as mãos.