“Quem prega moral é a esquerda”

O presidente do Governo Regional rejeita que ter ido para fora do País, nomeadamente ter optado por alguns dias de férias em Gran Canária, possa ser encarado como um mau exemplo em tempo de pandemia.

“Eu cumpri as regras todas. Não tenho nenhum complexo. Não dou exemplos a ninguém. Eu também faço férias cá dentro, como vou ao Porto Santo, como vou onde me apetecer. Não tenho de andar a pregar moral a ninguém. Quem prega a moral é normalmente a esquerda. Eu não prego moral”, reagiu, à margem da visita a um novo edifício habitacional ‘Til Gardens’.

Miguel Albuquerque confirmou que esteve na última semana nas ilhas canárias, nomeadamente na Playa do Inglês, zona “muito afectada” com as consequências da pandemia, onde o movimento é quase “residual” dada a “ocupação baixíssima” motivada pela ausência dos turistas do Reino Unido, “complicado que torna a situação naquele destino turístico muito “complicada” e até mesmo “devastadora”.