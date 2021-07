SESARAM promoveu sessão clínica “Controlar a dor – Procedimentos Invasivos”

Decorreu hoje no Laboratório de Hemodinâmica do SESARAM, a Sessão Clínica “Controlar a dor – Procedimentos Invasivos”, destinada aos médicos do Centro Multidisciplinar de Medicina da Dor Dr. Rui Silva.

A sessão formativa contou com o médico especialista e Diretor da Unidad de Tratamiento del Dolor Del Hospital Universitário de Gran Canaria Dr. Negrin, Miguel Caramés, que a convite do centro já realizou diversas formações na instituição.

A pertinência desta formação foi a de incutir novos conhecimentos e desenvolver novas técnicas [aos médicos da estrutura hospitalar], inerentes ao tratamento da dor em doentes refratários a terapêuticas anteriores.

A sessão clínica contou com a presença do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.