8.ª edição do Summer Opening com 20 concertos em 4 dias

O Summer Opening regressa ao Parque de Santa Catarina, no Funchal, nos dias 15, 16, 22 e 23 de Julho de 2022.

A 8.ª edição será a primeira a ocorrer ao longo de quatro dias, divididos por dois fins-de-semana, com o melhor da música urbana nacional e lusófona. Vinte concertos com 12 estreias confirmadas fazem desta a maior e mais aguardada edição de sempre.

No dia 15 de Julho, em plena abertura do festival, destaque para os nomes que vão subir ao palco montado no Parque de Santa Catarina. Piruka, Bispo, Deejay Telio, X-Tense e Clara abrem as hostilidades, enquanto no dia seguinte, a 16 de Julho, actuam Wet Bed Gang, Julinho Ksd, Jimmy P, Nenny e Drope.

Segue-se o outro fim-de-semana, carregado igualmente de boa música. Regula, Plutonio, Capicua, Valete e Van Zee cantam a 22 de Julho e Richie Campbell, Carlão, Virgul, Chico da Tina e Elisa fecham a 23 de Julho mais uma edição do Summer Opening.

Os bilhetes vão estar à venda a partir do dia 20 de Julho em summeropening.pt e nos locais habituais.

Os ingressos comprados para o Summer Opening em 2020 ou 2021 são válidos para as novas datas, não sendo necessária qualquer troca.

Para reembolsos, o portador do bilhete deverá contactar o ponto de venda respectivo nos 15 dias úteis após a data prevista para a realização do evento em 2021, apresentando o bilhete e prova de compra.