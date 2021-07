Alunos do ISAL iniciaram vacinação contra a covid-19

Os alunos do Instituto Superior de Administração Línguas (ISAL) iniciaram, hoje, a vacinação contra a covid-19. O processo decorre em colaboração com as entidades competentes, sendo que a instituição elaboração uma lista dos discentes que pretendem ser vacinados. A vacinação terá lugar no Tecnopolo.

Sancha de Campanella, vice-directora, refere que “este será um passo importante que permitirá um início do próximo ano lectivo com outra confiança e determinação, quer por parte dos discentes quer por parte de todo o pessoal docente e não docente”.