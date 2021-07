Eduardo Jesus considerou, esta tarde, que o acesso ao conhecimento “constitui uma obrigação” e que “só um povo culto e conhecedor é esclarecido”.

O governante falava no lançamento do livro 'São Tiago Menor – Querubim divino armado - 500 anos de devoção, história e património na Madeira', da Diocese do Funchal, que contou com o apoio da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

O Secretário Regional de Turismo e Cultura usou da palavra, Eduardo Jesus referiu que a investigação que resultou na publicação desta obra “deve ser relevada pelo exercício de grande contributo social” e acentuou ser “extraordinariamente importante a procura na história e na memória como forma de trazer conhecimento”.