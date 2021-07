Tiago Sena anima 'Noites Musicais 2021’ em Machico

O Forte de Nossa Senhora do Amparo, situado no coração da cidade de Machico, é o local escolhido pela autarquia para acolher, no próximo sábado, dia 17 de Julho, pelas 20h30, mais uma 'Noite Musical', que terá como convidado o jovem cantor Tiago Sena.

Ao contrário do que aconteceu nas edições anteriores, as 'Noites Musicais 2021' irão decorrer em diversos pontos do município, numa tentativa de descentralização dos espectáculos pelas cinco freguesias do concelho de Machico.

Os concertos são de entrada livre, embora sujeitos à lotação do espaço (lugares sentados) e decorrem até ao dia 4 de Setembro, sempre aos sábados.

A Câmara Municipal de Machico destaca ainda que, à semelhança de 2020, "os eventos serão realizados no cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da covid-19 emanadas pela Direcção-Geral de Saúde", reforçando que "todos aqueles que pretendam desfrutar destes serões dedicados à cultura musical deverão utilizar a máscara de protecção".